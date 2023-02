Jennifer Lopez v čipkastem perilu napovedala prihod valentinovega

Kljub temu, da nas do dneva zaljubljencev loči še nekaj dni, je zvezdnica Jennifer Lopez na Instagramu že napovedala prihod valentinovega. Na veliko veselje svojih sledilcev je to naredila s pomočjo privlačnih fotografij, na katerih je odeta v čipkasto perilo. "To bi moralo narisati nasmešek na Benov obraz," so se uporabniki pošalili v komentarjih in se navezali na kisel nasmešek, ki je 'krasil' Affleckov obraz na podelitvi grammyjev.

"Samo še štirje dnevi nas ločijo do valentinovega," je na Instagram zapisala zvezdnica Jennifer Lopez in s sledilci delila videoposnetek fotografij, na katerih nosi čipkasto perilo znane italijanske znamke za spodnje perilo. 53-letna ambasadorka znamke, ki na fotografijah ne kaže svojih let, je z objavo navdušila in v manj kot dnevu dni nabrala več kot 700 tisoč všečkov.

"To bi moralo narisati nasmešek na Benov obraz," so se uporabniki pošalili v komentarjih in se navezali na kisel nasmešek, ki je 'krasil' Affleckov obraz na podelitvi grammyjev. Spomnimo, Jennifer in Ben sta se nedavno skupaj udeležila podelitve prestižnih glasbenih nagrad, Ben pa je s svojo obrazno mimiko, ki ni kazala pretiranega navdušenja, hitro postal tarča viralnih šal.