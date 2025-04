Jennifer Lopez v roza kombinezonu pozirala z ekipo moštva Ferrari

55-letnica naj bi z izbiro svojih oblačil posnemala kombinezon dirkačev, videz pa je dopolnila s čevlji z visoko peto in torbico, lase pa je spela v gladko počesan rep. Poleg Lopezove so na koncertu, ki je bil del večjega programa ob dirki, nastopili še Usher, Major Lazer, Peggy Gou, Marwan Pablo, Hisham Abbas, Mostafa Amar in Hamid El-Shaeri.

Kljub pestremu programu je nastop zvezdnice na družbenih omrežjih požel val kritik. Mnogi so poudarili, da je bil koncert preblizu Meke, in ga označili za sramotnega in "neposredno žalitev islama". Verski voditelji in komentatorji so obsodili prirejanje tovrstnih zabavnih prireditev v bližini najsvetejših mest islama ter opozorili na njene neprimerne gibe, ki so spremljali petje in izbiro oblačil.