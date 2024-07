Jennifer Lopez z Affleckovo hčerko, on pred obletnico poroke znova snel prstan

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta si pred dvema letoma v Las Vegasu obljubila večno zvestobo, zakonca pa se zadnjih nekaj mesecev niti ne trudita skrivati, da se soočata s težavami. Pevko so na predvečer obletnice poroke opazili v Southamptonu, kjer se je družila s pastorko Violet, igralec pa je tudi tokrat ostal v Los Angelesu, kjer so ga fotografi znova ujeli brez poročnega prstana.

Če so se oboževalci Bena Afflecka in Jennifer Lopez pred dvema letoma veselili, da je par po dveh desetletjih končno stopil tudi do oltarja, se le dve leti pozneje sprašujejo, kaj se dogaja, vse glasnejše pa so govorice o ločitvi. Zakonca, ki sta se poročila 16. julija 2022 v Las Vegasu, sta na predvečer druge obletnice poroke vsak v svoji zvezni državi. 54-letna pevka je dan preživela z moževo 18-letno hčerko Violet v počitniškem mestu Southampton, 51-letni igralec pa je ostal v Los Angelesu.

Jennifer Lopez s pastorko Violet.

Zvezdnico so fotografi ujeli v objektive, ko je objeta v družbi najstarejše moževe hčerke in njene najboljše prijateljice obiskala eno od restavracij v mestu. Lopezova je za to priložnost oblekla črni kombinezon, pozabila pa ni niti na poročni prstan, ki ga je v zadnjih dneh redno nosila. Trojica se je skupaj odpravila tudi na sladoled in uživala v vožnji z avtomobilom.

Ben Affleck je pred drugo obletnico poroke z Lopezovo ponovno snel poročni prstan.

Affleck, ki ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner še 15-letno hčerko Seraphino in 12-letnega sina Samuela, je ta čas užival med vožnjo z motorjem, pozneje pa so ga fotografirali še v avtomobilu, kjer je imel spuščena okna, zato je bilo opaziti, da je znova snel poročni prstan. Pred dnevi so 51-letnika fotografirali s poročnim prstanom med kosilom v Brentwoodu.

