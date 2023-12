Jennifer Lopez: Z Benom sva se naučila, da ni pomembno mnenje drugih

Tudi zvezdniki so krvavi pod kožo in tudi za njih je deljenje svojih težav z javnostjo lahko stresno. Prav to je nedavno priznala tudi Jennifer Lopez , ki je razkrila, da tako njo kot tudi njenega moža Bena Afflecka še danes muči posttravmatska stresna motnja zaradi njune zveze iz leta 2003. "To je bilo zaradi intenzivne medijske pozornosti, ki sva jo prestala, ko sva bila prvič skupaj," je povedala za Variety .

Od njune prve zveze, ko je zvezdnica praktično tik pred poroko razdrla zaroko, je minilo že skoraj 20 let in danes sta se iz te izkušnje nekaj naučila. "Zdaj sva starejša. Sva bolj modra in veva, kaj je v življenju resnično pomembno. Naučila sva se tudi, da ni tako pomembno, kaj si drugi mislijo. Pomembno je biti zvest samemu sebi," je poudarila pevka. 54-letnica bo o svoji prvi zvezi s slavnim igralcem spregovorila tudi v svojem dokumentarnem filmu, ki ga je napovedala pred kratkim. Izšel naj bi približno ob istem času kot njen novi album This Is Me ... Now, ki nadaljuje njen album iz leta 2002 z naslovom This Is Me ... Then.