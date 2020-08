Jennifer Lopez z novo kozmetično linijo 'JLo Beauty'

Pod fotografijami je oboževalcem sporočila, da kolekcija kozmetike in ličil prihaja že v kratkem. Svoj videz je označila kot tak, ki sije ob sončnem zahodu ter dopisala, da bo linijaJLo Beauty kmalu. Glede na vlogo, ki je bila v imenu blagovne znamke že decembra vložena na ameriškem uradu za patente in znamke bo JLo Beauty vključeval kozmetiko ter senčila, bronzerje, osvetljevalce ter bleščila za ustnice. Kozmetični del se bo osredotočal na pravilno rutino nege kože in bo zajemal vlažilne kreme, proizvode za čiščenje kože, gele, losjone, serume, maske, kreme za telo in mila. Pevka je dejstvo, da dela na novem projektu, povezanem z kozmetiko, razkrila že decembra 2018, med pojavljanjem v eni od ameriških televizijskih oddaj: ''V kratkem bom trgu ponudila linijo za nego kože. Na tem delam že dolgo časa, saj želim, da so izdelki kvalitetni. Želim, da linija zaobsega vse, česar sem se v teh letih naučila in tudi moje male skrivnosti.''