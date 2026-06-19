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Tuja scena

Jennifer Lopez za ločitev od Bena Afflecka krivi samo sebe

Los Angeles, 19. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Jennifer Lopez in Ben Affleck

Medtem ko v medijih odmeva njena romanca s soigralcem prihajajočega filma Office Romance Brettom Goldsteinom, je Jennifer Lopez odkrito spregovorila o obdobju po razpadu svojega zakona. Po ločitvi od Bena Afflecka je namreč spoznala, da mora razloge in odgovore najprej poiskati sama pri sebi.

"Dolga leta sem mislila, da me bo osrečil nekdo drug, potem pa sem ugotovila, da moram najprej sama ugotoviti, kdo sem," je v pogovoru namignila Jennifer Lopez, ki je bila v preteklosti štirikrat poročena. "Po zadnji ločitvi sem preprosto obsedela doma. Odpovedala sem turnejo in si rekla: Razčisti sama s seboj. Kaj se dogaja s tabo," je obdobje po ločitvi od Bena Afflecka opisala 56-letna zvezdnica.

Lopezova je čas po ločitvi opisala kot prelomnico, ki ji je pomagala bolje razumeti lastne vzorce in odločitve. Danes pravi, da je zadovoljna sama s seboj in da se ji ne mudi v novo razmerje. Kljub ločitvi med nekdanjima zakoncema ni opaziti javnega sovraštva. Prej nasprotno, Affleck naj bi nekdanjo ženo aktivno podpiral pri njenem novem filmskem projektu Kiss of the Spider Woman, za katerega številni ameriški mediji napovedujejo, da bi slavni pevki in igralki lahko prinesel celo novo nominacijo za oskarja.

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Ljubezenska zgodba med Jennifer Lopez in Benom Affleckom velja za eno najbolj odmevnih v Hollywoodu. Prvič sta se zaljubila leta 2002 in se zaročila, a sta poroko tik pred načrtovanim datumom odpovedala. V tem času jima je javnost nadela ljubkovalno ime 'Bennifer'. Leta 2004 sta se dokončno razšla, skoraj dve desetletji pozneje pa sta presenetila z obnovljeno romanco, ki sta jo kmalu kronala s poroko, a njun zakon ni zdržal niti polna tri leta.

Razlagalnik

Film 'Kiss of the Spider Woman' (Poljub ženske pajka) temelji na istoimenskem romanu argentinskega pisatelja Manuela Puiga, ki je izšel leta 1976. Zgodba se dogaja v zaporu, kjer si dva zapornika z različnimi pogledi na svet delita celico, pri čemer eden od njiju pripoveduje zgodbe o filmih, da bi pobegnil pred kruto resničnostjo. Delo je znano po svoji kompleksnosti, saj raziskuje teme identitete, politike, seksualnosti in moči pripovedovanja zgodb, zaradi česar je postalo pomembno delo sodobne latinskoameriške književnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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