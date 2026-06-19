Jennifer Lopez za ločitev od Bena Afflecka krivi samo sebe

"Dolga leta sem mislila, da me bo osrečil nekdo drug, potem pa sem ugotovila, da moram najprej sama ugotoviti, kdo sem," je v pogovoru namignila Jennifer Lopez, ki je bila v preteklosti štirikrat poročena. "Po zadnji ločitvi sem preprosto obsedela doma. Odpovedala sem turnejo in si rekla: Razčisti sama s seboj. Kaj se dogaja s tabo," je obdobje po ločitvi od Bena Afflecka opisala 56-letna zvezdnica.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Jennifer Lopez med sprehodom v Parizu Profimedia

Jennifer Lopez med sprehodom v Parizu Profimedia

Jennifer Lopez med sprehodom v Parizu Profimedia

Jennifer Lopez med sprehodom v Parizu Profimedia







Lopezova je čas po ločitvi opisala kot prelomnico, ki ji je pomagala bolje razumeti lastne vzorce in odločitve. Danes pravi, da je zadovoljna sama s seboj in da se ji ne mudi v novo razmerje. Kljub ločitvi med nekdanjima zakoncema ni opaziti javnega sovraštva. Prej nasprotno, Affleck naj bi nekdanjo ženo aktivno podpiral pri njenem novem filmskem projektu Kiss of the Spider Woman, za katerega številni ameriški mediji napovedujejo, da bi slavni pevki in igralki lahko prinesel celo novo nominacijo za oskarja.

Ljubezenska zgodba med Jennifer Lopez in Benom Affleckom velja za eno najbolj odmevnih v Hollywoodu. Prvič sta se zaljubila leta 2002 in se zaročila, a sta poroko tik pred načrtovanim datumom odpovedala. V tem času jima je javnost nadela ljubkovalno ime 'Bennifer'. Leta 2004 sta se dokončno razšla, skoraj dve desetletji pozneje pa sta presenetila z obnovljeno romanco, ki sta jo kmalu kronala s poroko, a njun zakon ni zdržal niti polna tri leta.