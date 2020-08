Jennifer Lopez za štedilnikom plesala

Po odmevnem februarskem nastopu na Super Bowlu si je zaželela nekaj časa zase in za družino, za poletje pa je imela mnogo načrtov. A potem se je zgodila pandemija covida-19 in karantena. Zahvaljujoč njej je imela slavna Newyorčanka priložnost preživeti več časa z otroki in zaročencem. Seveda ni opustila rednih treningov, se potila na fitnes napravah ... skratka bila je zelo športno aktivna, med drugim je tudi kolesarila. Seveda pa karantena, ki jo je z družino preživljala v Miamiju, zanjo ni bila samo pozitivna, ampak je odnesla tudi njeno poroka, ki sta jo z Alexom načrtovala za poletje.

'Dnevi so si med seboj precej enaki. Vsak dan pokličem mamo, ki je v samoizolaciji v New Yorku in preverim ali je dobro in kaj počne. Otroci se šolajo od doma, oba z Alexom pa dneve večinoma preživljava ob klicih preko Zooma, oba pa imava, kljub težkim časom, veliko dela. Vsak večer se z družino posedemo za mizo in imamo skupno večerjo. To je del dneva, ki ga naravnost obožujem,"je maja opisala, kako so bili videti njeni dnevi v izolaciji.