Jennifer Lopez zanikala, da bi bila jezna na Afflecka zaradi komentarjev o Garnerjevi

Jennifer Lopez je zanikala trditve, da naj bi bila na Bena Afflecka jezna zaradi njegovih izjav v intervjuju s Howardom Sternom. Zvezdnica je dejala, da do igralca ne bi morala čutiti več spoštovanja, saj je izjemna oseba in dober oče. Affleck je pred dnevi v intervjuju dejal, da je za njegove težave z alkoholom kriv tudi zakon z nekdanjo ženo, igralko Jennifer Garner, saj je začel zaradi njunih težav uteho iskati v pijači.

Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Profimedia

"Ta zgodba preprosto ne drži. Ne čutim tako," je dejala Lopezova za revijo People. O Afflecku, s katerim sta spomladi obudila razmerje, je še povedala: "Do Bena ne bi mogla čutiti več spoštovanja, saj je izjemen človek in dober oče." Tudi igralec je že pojasnil, da so bile njegove izjave razumljene narobe, saj o materi svojih treh otrok ne bi nikoli rekel žal besede. S Sternom sta se sicer pogovarjala o slavi, ljubezni, starševstvu in igralčevih težavah z alkoholizmom.

Zvezdnik je v oddaji Jimmy Kimmel Live! razložil svoje izjave in dejal, da je Sternu skušal pojasniti, da se z nekdanjo ženo še zmeraj spoštujeta in imata rada, na prvo mesto pa postavljata skrb za svoje tri otroke. Njegove besede pa so v medijih zvenele tako, da so ga prikazale kot najslabšega, neobčutljivega, neumnega in groznega človeka.

Affleck je v intervjuju s Sternom razkril, da se je pred ponovno zvezo z Jennifer Lopez posvetoval s svojimi otroki. Na novinarjevo vprašanje, ali je 17 let po koncu njune zveze (ta se je končala leta 2004) omahoval, ker je sedaj oče, je Ben odgovoril: "Da, seveda sem. Moja odgovornost do otrok je moja prioriteta. Narediti ne želim ničesar, kar bi bilo zanje boleče ali destruktivno, če lahko to preprečim."