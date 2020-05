Jennifer Lopez zaradi koronavirusa prestavila poroko

Jennifer je povedala, da ima trenutno zlomljeno srce, saj se je poroke z Alexom zelo veselila. Sedaj se je morala soočiti z dejstvom, da bo dogodek zaradi pandemije koronavirusa prestavljen za nedoločen čas. ''Trenutno poroke ne načrtujeva,'' je še dodala. Pevka in plesalka je pred nekaj meseci povedala, da se s 44-letnim zaročencem namerava poročiti še to leto. Sedaj so ji načrte prekrižale zapovedi o izolaciji.

J Lo je kljub temu optimistična in pravi, da jima je mogoče vseeno tako namenjeno. Čeprav se priprave na poroko trenutno ne odvijajo, ve, da si oba močno želita izpeljati dogodek, pa čeprav so razmere zaradi širjenja virusa zelo nepredvidljive. Zvezdnica se trenutno nahaja v karanteni v svoji hiši v Miamiju, kjer ji družbo dela zaročenec ter otroci, ki jih imata iz prejšnjih zvez. Po odmevnem nastopu na Super Bowlu si je zaželela nekaj časa zase in za družino, za poletje pa je imela mnogo načrtov.

Ti načrti so se žal spremenili v vsakodnevno rutino v izolaciji, ki jo opiše tako: ''Dnevi so si med seboj precej enaki. Vsak dan pokličem mamo, ki je v samoizolaciji v New Yorku in preverim ali je dobro in kaj počne. Otroci se šolajo od doma, oba z Alexom pa dneve večinoma preživljava ob klicih preko Zooma, oba pa imava, kljub težkim časom, veliko dela. Vsak večer se z družino posedemo za mizo in imamo skupno večerjo. To je del dneva, ki ga naravnost obožujem.''