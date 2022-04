Jennifer Lopez zaročni prstan prejela med sproščujočo kopeljo

Ameriška zvezdnica je na svoji spletni strani objavila nekaj podrobnosti zaroke. Affleck jo je presenetil, medtem ko je uživala v banji. Fotografije s pripadajočim posnetkom, na katerem ne more skriti veselja in sreče, je delila z najzvestejšimi oboževalci. Pojasnila je tudi, kakšen pomen nosi nenavaden zelen diamant, ki krasi njen zaročni prstan.

Jennifer Lopez je nekaj podrobnosti odmevne zaroke razkrila v zapisu na svoji spletni strani. Med drugim je tudi povedala, da jo je Ben Affleck zaprosil med uživanjem v kopeli. ''V soboto zvečer, medtem ko sem bila na svojem najljubšem mestu na svetu (v peneči kopeli), se je moja čudovita ljubezen spustila na eno koleno in zaprosila,'' je bilo zabeleženo v glasilu, ki ga prejemajo najzvestejši oboževalci.

icon-expand Jennifer Lopez je presrečna FOTO: Instagram

Priznaja je, da jo je njegova poteza popolnoma presenetila: ''Pogledala sem v njegove oči med smehom in jokom ter se ob tem trudila dojeti, da se po dvajsetih letih to znova dogaja.'' Zaradi romantične geste je ostala brez besed, Ben pa je nato vprašal: ''Je to da?'' Lopezova je pritrdila. 52-letnica je ob tem postala zelo čustvena: ''Tako zelo sem se smejala in solze so mi polzele po licih, počutila sem se tako izjemno srečno in izpopolnjeno. To ni bilo nič imenitnega, a je bilo najbolj romantična stvar, kar sem si jih lahko predstavljala.'' Po njenih besedah je bil to samo tih sobotni večer doma, polepšala pa ga je zaobljuba dveh zaljubljenih ljudi, ki drug drugemu stojita ob strani in sta ob tem zelo srečna '' ... in ki sta dobila drugo priložnost v ljubezni''.

icon-expand Presenetil jo je med kopeljo. FOTO: Youtube

V videu, ki je spremljal zapis, je Lopezova presrečna ubesedila, kaj čuti po vnovični zaroki: ''Zaročena sem! Bilo je popolnoma nepričakovano. Moja ljubezen je vstopila v prostor, Ben je prišel in pokleknil, povedal nekaj besed, ki jih ne bom nikoli pozabila, nato pa izvlekel prstan in vprašal, ali se bom poročila z njim, in to je bil najbolj popoln trenutek.''