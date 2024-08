Jennifer Lopez znova obiskala Bena Afflecka, več se druži z njegovimi otroki

Prah okoli Jennifer Lopez in Bena Afflecka se še vedno ni polegel in številni samo še čakajo, da zvezdnika uradno potrdita svojo ločitev. Mediji tako redno skrbno spremljajo vsak njun korak in seveda tudi fotografom ni ušlo, da je pretekli vikend pevka ponovno obiskala svojega moža na njegovem domu. Celotno poletje se sicer veliko več druži z njegovimi otroki, saj sta se, kot zatrjujejo viri, zakonca odločila za odmik drug od drugega.

Sta se Jennifer Lopez in Ben Affleck pobotala? To se sprašujejo številni, ki so pretekli vikend opazili fotografije, iz katerih je jasno razvidno, da je pevka svojega moža po dolgem času obiskala na njegovem domu v Los Angelesu. A en obisk še ne pomeni sprave, saj naj bi se po zagotavljanju virov zvezdnika odločila, da se nekoliko umakneta drug od drugega. 55-letnica naj bi se v nedeljo dopoldne oglasila pri igralcu, ki je bil, po zatrjevanju virov, v tem času doma. Ali je vzrok obiska morda tudi prihajajoči rojstni dan njenega moža, ki praznuje 15. avgusta, ni jasno.

Jennifer Lopez je v nedeljo obiskala Bena Afflecka na njegovem domu v Los Angelesu. FOTO: Profimedia icon-expand

Poletje sicer pevka veliko preživlja v družbi Benovih otrok in tudi v nedeljo se je skupaj z 12-letnim Samuelom odpravila v nakupovalno središče. "Samo zato, ker ni z Benom, ne pomeni, da ji ni mar za njegove otroke," je za People zatrdil vir in dodal: "Vedno ji je bilo mar zanje. Lani je mesece iskala popolno hišo za njihovo mešano družino. Zdaj, ko se je vrnila v LA, želi z njimi preživeti kvaliteten čas, preden se šola nadaljuje, Violet pa gre na kolidž."

In čeprav sta zakonca trenutno v nekoliko bolj hladnih odnosih, se glede otrok očitno znata dogovoriti. Veliko časa s Samuelom, Violet in Seraphino preživlja tudi njihov oče. "Otroci še vedno niso v šoli, zato tudi on preživi veliko časa z njimi," je povedal vir in dodal: "Tudi zanj ni bilo najlažje poletje. Zato poskuša ostati osredotočen in si vsak dan narediti tako, da mu je čim bolje."

Jennifer in Samuel sta se zjutraj skupaj odpravila po nakupih. FOTO: Profimedia icon-expand

Govorice o težavah v zakonu nekoč izjemno zaljubljenega para so se začele pojavljati letos maja. Zvezdnika sta en drugega nehala spremljati na poslovnih dogodkih, kjer sta se prej konstanto podpirala, večkrat pa sta bila opažena ločeno in brez poročnih prstanov tudi v zasebnem življenju. Skupaj sta bila predvsem takrat, ko so se dogajale stvari, povezane z otroki.