Jennifer Love Hewitt delila fotografijo nosečniškega trebuščka

42-letnica je na Instagramu delila zgodbo, objavo, ki na strani ostane 24 ur, in v njej ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Pripisala je, da "uradno razglaša poletje vročega trebuščka". Zvezdnica je v pogovoru z ameriško revijo med drugim pohvalila tudi svojega moža, s katerim sta se poročila leta 2013, dodala pa je še nekaj podrobnosti o tem, kako se med porodom obnaša on:"Med porodom je trden kakor skala. Smešno pa je, da med porodom poje veliko prigrizkov. V moji torbi za v porodnišnico so po navadi moja obleka, oblačilo za dojenčka in prigrizki za Briana."

Par ima že dva otroka, petletnega Atticusa in sedemletno hčer Autumn.