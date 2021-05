Jennifer Love Hewitt bo postala tretjič mamica

42-letnica je dejala, da je ponosna, da je nosečnost toliko časa uspešno skrivala. Res pa je, da je med tem časom njen lik v seriji, v kateri trenutno nastopa, prav tako noseča ženska. Igralka je ob tem povedala še anekdoto s snemanja, ko se je njen soigralec iz serije 9-1-1, Kenneth Choi, pošalil: "'Vidiš, igraš nosečnico in si postala noseča' in jaz sem lahko rekla samo 'res je videti tako'. Najbolj nora in nenavadna stvar pa je bila ta, da sem v seriji že rodila, med tem ko sem bila v resnici že noseča. To je bilo zelo zanimivo."