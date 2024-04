Jennifer Love Hewitt na naslovnici knjige pokazala obraze svojih treh otrok

Jennifer Love Hewitt se je odločila, da bo svoje tri otroke končno predstavila javnosti. Igralka bo decembra izdala knjigo spominov, ki bo nosila naslov Inheriting Magic: My Journey Through Grief, Joy, Celebration, and Making Every Day Magical, kar v prevodu pomeni Podedovana čarovnija: Moje potovanje skozi žalost, veselje, praznovanje in ustvarjanje magičnosti vsakega dne, naslovnico pa krasijo tudi njeni trije otroci.