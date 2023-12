Jennifer Love Hewitt: Rekli so mi, da sem seksi, preden sem vedela, kaj to pomeni

Jennifer Love Hewitt je svojo igralsko pot začela kot otroška igralka in pevka, njeni filmi in serije pa so kmalu postali eni bolj priljubljenih. Zdaj 44-letnica, ki se je morala nedavno braniti komentarjev na račun svojega videza, pa je spregovorila o tem, kako se je počutila kot mlado dekle, katere telo je že zgodaj postalo seksualizirano.

"Tista 23-letna in 25-letna ženska, s katero so me ves čas enačili, nista bili v mojem telesu. Počutila sem se opazovano in kot da moram biti ves čas vsem na voljo," je o svojem telesu povedala v nedavni epizodi podkasta Inside of You With Michael Rosenbaum.

"Rekli so mi, da sem seksi, preden sem sploh vedela, kaj pomeni biti seksi. Stara sem bila 17 let in bila sem na naslovnici Maxima, pa nisem imela pojma, zakaj," je dodala in se spomnila, da so ji na snemanju romantične komedije Lomilki src leta 2002 rekli, naj bo 'bolj seksi'.