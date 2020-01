Jennifer o pesmi Memory: Zame je bilo izjemno čustveno

Pevka in igralka Jennifer Hudson nastopa v filmski različici svetovno uspešnega muzikala Mačke. Ko je izvedela, da je dobila vlogo, si je kupila mačko in mačka ter ju poimenovala po likih iz filma. Za potrebe snemanja pa je pesem Memory odpela kar 35-krat.

Jennifer Hudson FOTO: Profimedia

Jennifer Hudsonje začela okušati slavo leta 2004 kot finalistka tretje sezone pevskega šova American Idol.Njena prva filmska vloga je bila v komični dramiSanjske punce (Dreamgirls, 2006), kjer je nastopila v vlogi Effie White. Z omenjeno stransko vlogo si je prislužila lepo število nagrad, in sicer oskarja, zlati globus, bafto in nagrado Združenja filmskih igralcev (Screen Actors Guild Awards). Sledile so še druge vloge, med drugim smo jo leta 2008 lahko videli v serijiSeks v mestu. Istega leta pa je bil njen debitantski album s preprostim naslovom Jennifer Hudsonnagrajen z grammyjem za najboljši R&B album. 38-letno igralko lahko prav zdaj vidimo v slovenskih kinematografih v filmski različici svetovno uspešnega muzikala Mačke. V filmu igra osamljeno mačko Grizabelle. Med drugim so ji zaupali še eno zelo pomembno nalogo – odpeti je morala eno najbolj prepoznavnih in zahtevnih skladb – Memory. Za potrebe snemanja jo je odpela približno 35-krat, kar pa ji, s pevskega vidika, ni bilo težko.

Jennifer Hudson kot Grizabella v filmu Mačke, režiserja Toma Hooperja. FOTO: Profimedia

"Ves čas so mi govorili: 'Čuvaj svoj glas! Čuvaj svoj glas!' Ampak vokalno sem bila dobro. Čustveno pa je bilo zame izjemno težko. Na eni točki sem zaspala na setu. Mislim, da sem si privoščila mačji dremež! Ko sem se zbudila, je režiser Tom Hooper stal ob meni in prepeval Memory," je povedala ob promociji filma ter poudarila, da se vedno zelo vživi v interpretacijo,zato so jo v prvih nekaj poskusih prepevanja na snemanju premagala čustva in je skoraj ves čas jokala: "Eden od razlogov, da sem pesem odpela 35-krat, je bil tudi ta, da ko sem jo odpela približno desetkrat, nisem mogla nič drugega kot jokati. Solze čez celo pesem." Glede na to, da so pesem v preteklosti odpele že številne zvezdnice, med njimi Barbra Streisand in Nicole Scherzinger, je bila seveda na mestu skrb, kako odpeti in ustvariti svojo različico. Dejala je, da se s klasičnimi deli ne smeš preveč poigravati, ampak da moraš povedati zgodbo in biti pri tem iskren. Jennifer je pred novim letom v finalu šova The Voiceodpela Memory iz filma Mačke. Poglejte si njen nastop:

Zanimivo pa je, da so imeli igralci na sebi tako imenovane 'green-screen' kostume, s pomočjo katerih so šele v montaži igralcem dodali mačje dlake in poraščenost ter repe.

Ameriška zvezdnica je velika ljubiteljica živali, z novo vlogo pa se je povečala tudi njena 'živalska' družina. "Ko sem dobila vlogo v filmu Mačke, sem rekla Tomu (režiserju), da si bom kupila dve mački, ki ju bom poimenovala Macavity in Grizabella. In res sem to tudi storila. Poleg tega imam še tri pse, dvema sem dala ime Oscar in Grammy. (smeh) Psi so že stari, maček in mačka pa sta še mladiča," je povedala ter dodala, ima njena Grizabella podoben karakter kot njen istoimenski lik v filmu.

