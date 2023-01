Jennifer o življenju z Benom in petimi otroki: Uresničitev sanj

Zvezdnica je razkrila, da je bila skupna selitev z možem Benom Affleckom ter njenimi in njegovimi otroki čustven proces. "Skupaj smo se vselili. Otroci živijo skupaj. To je bil nekakšen čustven prehod, ampak istočasno so se uresničile vse moje sanje," je dejala. V hiši Lopez Affleck je tako kar pet otrok, Jennifer ima namreč iz zakona z Marcom Anthonyjem 14-letna dvojčka Maxa in Emmo, Ben pa ima iz zakona z Jennifer Garner tri otroke: 17-letno Violet, 14-letno Seraphino in 10-letnega Samuela.

Jennifer, ki je z Benom lani stopila pred oltar, je še povedala, da je za njo izjemno leto. "Mislim, da je bilo to najboljše leto po letu, ko so se rodili moji otroci." Duhamel se je nato pošalil, da tudi on ljubi Bena, verjetno dlje, kot njegova žena. "V to ne dvomim, sanjski je, razumem te," mu je odgovorila pevka.