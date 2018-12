Trdi, da je spal z Jennifer in je dobila oskarja, a ona to zanika

Weinstein je sicer izjavil, da je spal z Jennifer."Seksal sem z Jennifer Lawrence in poglejte, kje je zdaj, dobila je oskarja," so njegovo izjavo zapisali v sodnih paprirjih.

Igralka Jennifer Lawrence je zanikala, da bi kdaj v svoji karieri spala s producentom Harveyjem Weinsteinom . "Moja srce se trga za vse ženske, ki jih je napadel, a nikoli nisva imela nič drugega kot profesionalen odnos. To je še en odnos njegovih grabežljivih taktik in laži, s katerimi je nadlegoval številne ženske," je povedala Lawrenceova.

Jennifer je to zanikala in dejala, da z njim nikoli ni imela spolnih kontaktov, da pa "podpira vse ženske, ki so šle skozi njegove zlorabe in da naj uporabijo vse načine, da ga pripeljejo pred roko pravice".

Osramočeni producent je še vedno v sodnem postopku zaradi številnih spolnih zlorab in napadov, ki so jih proti njemu vložili lansko leto. Pred sodiščem pa je že zanikal vse zlorabe in dejal, da ni bilo seksa, ki ne bi bil soglasen.