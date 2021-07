Jennifer Lopez pravi, da se še nikoli ni počutila bolje

Jennifer Lopez je pred dnevi v intervjuju dejala, da je zelo srečna. In tudi na pogled pevka kar žari. Paparaci so jo ujeli med sprehodom z nekdanjim in očitno tudi zdajšnjim novim partnerjem Benom Affleckom v Hamptonsu, na fotografijah pa se par objet sprehaja po obali.

"Vem, da se ljudje vedno sprašujejo 'kako si? Kaj se dogaja s tabo? Si v redu?' To je to. Še nikoli nisem bila bolje," je dejala zvezdnica. "Želim, da ljudje, ki me imajo radi in imam jaz rada njih, vedo, da sem končno prišla na točko v življenju, ko se odlično počutim tudi, ko sem sama."

"Menim, da ko enkrat prideš do te točke, se ti začno dogajati čudovite stvari, ki si jih nikoli niti nisi predstavljal. Na tej točki sem sedaj jaz," je še dodala Lopezova. "Obožujem vso ljubezen, ki mi trenutno prihaja naproti in vse dobre želje. Želim si, da vsi vedo, da se imam fino. To je najboljši čas v mojem življenju," je bila odkrita.