Jenny McCarthy in Carmen Electra skupaj v kampanji za kopalke

Najnovejša obraza modne znamke Skims , katere lastnica je Kim Kardashian , sta postali 51-letna Carmen Electra in 50-letna Jenny McCarthy . Zvezdnici, ki sta slavo želi že konec prejšnjega stoletja in nato leta 2005 skupaj posneli film Umazana ljubezen , sta pred objektive stopili v najnovejši liniji kopalk, ki jih je s svojo ekipo oblikovala Kardashianova.

"Energija na snemanju je bila neverjetna, še posebej na snemanju ob Carmen, ki je videti čudovito," je o nastajanju kampanje povedala Jenny in dodala: "Zdelo se je, kot da smo se vrnili v 90. leta. Še vedno se enako zabavamo." O sodelovanju je spregovorila tudi Carmen, ki je dejala, da so se ji uresničile sanje. "Ne samo, da je Jenny še vedno videti neverjetno, prinesla je tudi najboljšo energijo na snemanje in bila moja največja navijačica. Tako sem vesela, da lahko skupaj delimo ta ikonični trenutek."

Kardashianova, ki stoji tako za kampanjo kot celotno znamko, se je v preteklosti že odločila za slavne modele. Spomnimo, v preteklosti ji je ponovno uspelo združiti nekdanje Victoriine angelčke Heidi Klum, Tyro Banks, Alessandro Ambrosio in Candice Swanepoel. "Dekleta predstavljajo moč, energijo in večno privlačnost s podobo, ki odraža njihovo trajno zapuščino," je izbiro argumentirala Kardashianova, ki je za modele poleg lastnih slavnih sester izbrala tudi Megan Fox, Kate Moss in celotno družino raperja Snoopa Dogga.