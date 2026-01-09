Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jenny McCarthy o vrnitvi v oddajo The View: Prek mojega trupla

New York, 09. 01. 2026 20.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jenny McCarthy

Jenny McCarthy je bila med letoma 2013 in 2014 ena od sovoditeljic pogovorne oddaje The View. Za vroče omizje, kjer posameznice z različnih ozadij komentirajo aktualne teme, se ne bi nikoli vrnila. Razlog za takšno odločitev je razkrila v nedavni epizodi podkasta The Katie Miller Podcast.

Igralka, manekenka in televizijska osebnost Jenny McCarthy se je v nedavni epizodi podkasta The Katie Miller Podcast spominjala časa med letoma 2013 in 2014, ko je bila ena od sovoditeljic pogovorne oddaje The View. "Takrat se nisem imela za politično usmerjeno osebo, zato sem mislila, da sem popolna za to delo. Po enem tednu, ko so rekli, da se želijo ukvarjati s politiko, sem si rekla: 'O moj bog, kaj naj storim?'"

Jenny McCarthy
Jenny McCarthy
FOTO: AP

Spominjala se je dneva, ko so ji producenti dejali, da bodo obravnavali problematiko talcev in ali naj vlada Združenih držav plača odkupnino ali ne. "Jaz pa sem rekla, da vem, kdo je zmagal v oddaji Zvezde plešejo. Težko je bilo prebroditi tisto leto," je priznala zvezdnica, ki je v zadnjem obdobju postala bolj politično aktivna.

V podkastu je razkrila še, da so jo producenti oddaje The View večkrat vprašali, ali bi se vrnila, tudi če le za eno epizodo. "Rekla sem jim, da le prek mojega trupla," je brez dlake na jeziku zaključila.

Jenny McCarthy the view oddaja vodenje

Donald Trump ne namerava pomilostiti Seana Diddyja Combsa

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
V visokih petah počistila cel avtodom
V visokih petah počistila cel avtodom
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
moskisvet
Portal
Preživela je najtežje leto v življenju
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
Umrl je brat znanega igralca
Umrl je brat znanega igralca
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445