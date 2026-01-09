Jenny McCarthy o vrnitvi v oddajo The View: Prek mojega trupla

Igralka, manekenka in televizijska osebnost Jenny McCarthy se je v nedavni epizodi podkasta The Katie Miller Podcast spominjala časa med letoma 2013 in 2014, ko je bila ena od sovoditeljic pogovorne oddaje The View . "Takrat se nisem imela za politično usmerjeno osebo, zato sem mislila, da sem popolna za to delo. Po enem tednu, ko so rekli, da se želijo ukvarjati s politiko, sem si rekla: 'O moj bog, kaj naj storim?'"

Spominjala se je dneva, ko so ji producenti dejali, da bodo obravnavali problematiko talcev in ali naj vlada Združenih držav plača odkupnino ali ne. "Jaz pa sem rekla, da vem, kdo je zmagal v oddaji Zvezde plešejo. Težko je bilo prebroditi tisto leto," je priznala zvezdnica, ki je v zadnjem obdobju postala bolj politično aktivna.

V podkastu je razkrila še, da so jo producenti oddaje The View večkrat vprašali, ali bi se vrnila, tudi če le za eno epizodo. "Rekla sem jim, da le prek mojega trupla," je brez dlake na jeziku zaključila.