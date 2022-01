Jensen Ackles o Jessici Alba: Delati z njo ni bilo prijetno

Igralec Jensen Ackles je pred kratkim spregovoril o svojem odnosu z zvezdnico Jessico Alba, s katero sta leta 2000 skupaj zaigrala v znanstveno-fantastični seriji Temni Angel. Ackles takrat o igralki ni imel najboljšega mnenja, saj je bila na začetku precej zlobna do njega, je razkril, a se je njun odnos s časom le izboljšal, je še dodal.

Zvezdnik serije Smallville, Jensen Ackles, je pred kratkim sodeloval v podcastu, ki ga vodi Michael Rosenbaum, kjer se je dotaknil sodelovanja z zvezdnico Jessico Alba, s katero sta skupaj nastopila v seriji Temni angel. 43-letni igralec je dejal, da je bil kot nov igralec žrtev nadlegovanja glavne igralke, ki pa je bila takrat 19-letna Jessica Alba.

icon-expand Jessica Alba in Jensen Ackles FOTO: Profimedia

Njuno medsebojno zbadanje je opisal kot najslabšo vrsto prepirov, ki jih imata kakšen brat in sestra, in povedal: "Ni bilo tako, da me ni marala. Njeno obnašanje do mene je bilo takšno zato, ker sem bil nov, ona pa je menila, da sem le še en lep fant, ki so ga pripeljali za boljšo gledanost, kar pa nikomur ni bilo všeč."

Čeprav je bil na začetku šokiran nad njenim vedenjem, pa se je Ackles kmalu naučil, da je najboljša obramba napad, soigralca pa sta tako kmalu pridobila spoštovanje drug do drugega. "Še vedno sva se zbadala kot brat in sestra," je še dejal in dodal, da je to sčasoma preraslo v prijateljstvo, kakršno imata sedaj. "Rad imam Jess. Vem, da se to nekako ne sklada s tem, kar sem povedal prej, a takrat je bila pod velikim stresom. Bila je mlada in v razmerju, ki ni bilo zdravo in ji je po mojem mnenju povzročalo nekaj stresa," je še dodal.

Takrat 19-letna Jessica Alba se je leta 2000 začela sestajati s soigralcem Michaelom Weatherlyjem, ki pa je bil star 32 let. Njuno razmerje se je končalo leta 2003, igralka pa je leta pozneje dejala: "Ne vem, zakaj sem se takrat zaročila. Bila sem še nedolžna, on pa je bil 12 let starejši od mene. Mislila sem, da je bolj zrel. Moji starši niso bili zadovoljni."