Jeremy Allen White: Pri treningih je Zac Efron pravi manijak

Decembra bo na velika platna prišel film z naslovom The Iron Claw , v katerem sta glavni vlogi prevzela Zac Efron in Jeremy Allen White . Da sta lahko stopila v čevlje profesionalnih rokoborcev dinastije Von Erich , pa sta zvezdnika morala garati v telovadnici. A za enega od njiju to ni bil problem. "Pri treningih je Zac pravi manijak," je za revijo People o svojem soigralcu spregovoril Jeremy.

Jeremy Allen White in Zac Efron sta se skupaj pripravljala na vlogo v filmu The Iron Claw.

Zaca so paparaci ujeli lani novembra med snemanjem filma. Za potrebe vloge je bil zvezdnik med drugim postrižen na gobico, oboževalci pa so bili nad njegovim videzom precej zgroženi. Fotografi so ga takrat fotografirali na setu, ko se je v pleteni sivi majici brez rokav in oprijetih hlačah iz jeansa sprehajal po prizorišču.