Jeremy Allen White s 34 leti maturiral: Nisem bil dober dijak

Jeremy Allen White ni več srednješolski faliranec. 34-letni igralec je v nedavni pogovorni oddaji Kelly Ripa in Marka Consuelosa spregovoril o svojih srednješolskih dneh in razkril, da mu je eden od profesorjev na premiero novega filma, v katerem je upodobil pevca Brucea Springsteena , prinesel maturitetno spričevalo. Zvezdnik ima tako končno zaključeno srednjo šolo.

Kot je odkrito priznal, je v času, ko je obiskoval umetniško gimnazijo na Manhattnu, imel težave s koncentracijo in je pouk pogosto zapustil v času kosila, nato pa se ni več vrnil. "Nisem bil dober dijak, saj nisem dovolj časa preživel pri pouku. Tako nisem imel dovolj kreditnih točk, da bi zaključil šolanje. Nisem prejel maturitetnega spričevala," je povedal 34-letnik.

Več kot desetletje pozneje pa ga je profesor Greg Parente, ki ga je poučeval igro, presenetil in mu na premiero novega filma, ki je potekala v sklopu newyorškega filmskega festivala, prinesel spričevalo.

"Povabil sem ga, ker je odličen profesor in sva ostala prijatelja, hkrati pa je zares velik oboževalec Brucea Springsteena. Želel sem si, da pride. Na koncu večera mi je dal darilo. Rekel sem mu, da mu ni bilo treba ničesar prinesti, ko pa sem ga odprl, pa sem zagledal svoje maturitetno spričevalo. Tako sem pri 34 letih maturiral," je povedal zvezdnik, ki kot igralec deluje že od najstniških let.