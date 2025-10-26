Svetli način
Tuja scena

Jeremy Allen White s 34 leti maturiral: Nisem bil dober dijak

New York, 26. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Igralec Jeremy Allen White, ki trenutno blesti v filmu Springsteen: Reši me od nikoder, je pri 34 letih maturiral. Zvezdnik je nedavno gostoval v oddaji Live with Kelly and Mark, kjer je razkril, da kot najstnik ni bil najbolj priden dijak in se je od pouka v srednji šoli odpravil že v času kosila, potem pa se ni več vrnil.

Jeremy Allen White ni več srednješolski faliranec. 34-letni igralec je v nedavni pogovorni oddaji Kelly Ripa in Marka Consuelosa spregovoril o svojih srednješolskih dneh in razkril, da mu je eden od profesorjev na premiero novega filma, v katerem je upodobil pevca Brucea Springsteena, prinesel maturitetno spričevalo. Zvezdnik ima tako končno zaključeno srednjo šolo.

Jeremy Allen White je pri 34 letih maturiral.
Jeremy Allen White je pri 34 letih maturiral. FOTO: Profimedia

Kot je odkrito priznal, je v času, ko je obiskoval umetniško gimnazijo na Manhattnu, imel težave s koncentracijo in je pouk pogosto zapustil v času kosila, nato pa se ni več vrnil. "Nisem bil dober dijak, saj nisem dovolj časa preživel pri pouku. Tako nisem imel dovolj kreditnih točk, da bi zaključil šolanje. Nisem prejel maturitetnega spričevala," je povedal 34-letnik.

Več kot desetletje pozneje pa ga je profesor Greg Parente, ki ga je poučeval igro, presenetil in mu na premiero novega filma, ki je potekala v sklopu newyorškega filmskega festivala, prinesel spričevalo.

"Povabil sem ga, ker je odličen profesor in sva ostala prijatelja, hkrati pa je zares velik oboževalec Brucea Springsteena. Želel sem si, da pride. Na koncu večera mi je dal darilo. Rekel sem mu, da mu ni bilo treba ničesar prinesti, ko pa sem ga odprl, pa sem zagledal svoje maturitetno spričevalo. Tako sem pri 34 letih maturiral," je povedal zvezdnik, ki kot igralec deluje že od najstniških let.

Preberi še Bruce Springsteen je navdušen, da ga bo upodobil Jeremy Allen White

Na ekranu se je prvič pojavil leta 2006 v eni od epizod serije Conviction in istega leta še v filmu Beautiful Ohio. Še preden je dopolnil 18 let, se je pojavil v več filmih in serijah. "Mislim, da sem ves čas iskal nekaj drugega," je priznal voditeljema o tem, zakaj se je izogibal pouku v srednji šoli.

"Šel sem v Centralni park in se družil s prijatelji, nato pa se vrnil v Brooklyn," je odgovoril na vprašanje, kaj je počel v času, ko bi moral biti v šoli in dodal: "Če staršev ni bilo doma, sem šel nazaj v hišo. Če sta bila doma, pa sem se zaposlil z nečim drugim."

