Jeremy Clarkson bo drugič dedek, hčerka Emily je ponovno noseča

Kot je zapisala ob posnetek, pa tokrat prvi meseci nosečnosti niso bili tako prijetni, kot je pričakovala. "Tokrat je bilo težje zaradi nosečniške slabosti in bruhanja. To je bil najtežji del do sedaj. Rada bi še veliko govorila o tem in tudi bom, a zaenkrat z vami delim samo dobre novice," je zapisala, že z naslednjo objavo pa izpolnila svojo obljubo.

Delila je namreč svoje fotografije in izjemno dolg zapis o svojih težavah v začetnih mesecih. Kot je razkrila, je veliko časa preživela ob stranišču, ker je tako veliko bruhala pa je bila celo hospitalizirana. "Bila sem tako slaba, da nisem mogla skrbeti za svojo hčerko, kar me je dušilo. Čeprav vem, da se ne bo spomnila, me je to zelo bolelo, počutila sem se depresivno," je opisala svoje strahove, občutke in skrbi. Med drugim je dodala, da si je to zgodbo želela deliti z ostalimi, saj ve, da ni edina, ki se srečuje s takšnimi občutki in tako pomagati tudi drugim ter jim sporočiti, da niso sami.