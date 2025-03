Jeremy Clarkson neotesanemu obiskovalcu bara: Uriniral bom nate

"Na družbenih omrežjih je moški, ki ga sovražim. Meni, da so mu v pubu preveč zaračunali za pijačo, zato je šel v stranišče, kjer se je posnel, kako urinira po tleh in v umivalnik," je Clarkson o incidentu povedal za The Sun in dodal: "Verjetno misli, da je razredni bojevnik, ki bije dober boj v imenu malega človeka. Vendar ni. Samo nadležen je in če izvem, kdo je, bom šel do njegove hiše in uriniral nanj."