Jeremy Clarkson o okužbi s koronavirusom: Bilo je strašljivo

Za časopis The Times je Jeremy Clarkson zapisal nekaj besed o svoji izkušnji s koronavirusom. Nekdanji voditelj avtomobilistične oddaje Top Gear je zbolel tik pred božičnimi prazniki. "Štiri dni pred božičem, sem se ponoči zbudil in bil ves premočen. Nenehno me je sililo na kašelj," je zapis začel Jeremy in v njem dodal tudi nekaj svojega znamenitega humorja. Pošalil se je namreč, da si je od dekleta sposodil test in 'k sreči ugotovil, da ni noseč'.

A ko je šel na test za koronavirus, je bil rezultat tega drugačen. Rezultat testa je bil pozitiven. "Zdravnik je bil zelo jasen. Slabo naj bi se počutil med pet do 14 dni in potem se bo počutje ali poslabšalo ali izboljšalo. Ker sem star 60 let in ker sem debel in ker sem v svojem življenju pokadil vsak pol milijona cigaret in ker sem imel dvakrat težko pljučnico, so bile moje šanse slabe. Kazalo je, da bom umrl, sam v plastičnem šotoru."

Clarkson je zapisal, da se je samoizoliral in da je poskrbel za dovolj počitka. "Šel sem v posteljo, s seboj vzel novo knjigo Dona Winslowa in vrečo špinače ter čakal, če bo gospa smrt prišla in pokukala tudi v mojo sobo. Ne bom lagal, bilo je precej strašljivo."

Dodal je, da je do zdaj pri vsaki bolezni vedel, da bo medicina poskrbela zanj, da ga bodo rešili: "A s koronavirusom je drugače. Tam ležiš, popolnoma sam in veš, da ti zdravila ne morejo pomagati in da je čas tvoj največji sovražnik."Povedal je, da se na začetku ni počutil zelo slabo, da pa je slabo počutje nastopilo čez nekaj dni:"Poleg tega, da sem bil sam pozoren na simptome, mi je v mislih vedno odzvanjal zdravnikov glas in njegove besede, da se lahko počutje v trenutku zelo poslabša."

"Nenehno nam govorijo, da vemo veliko o covid-19. a v zadnjih desetih dneh sem doumel, da ne vemo veliko. Ne vemo, koliko časa smo kužni, ne vemo, kako bolezen pozdraviti, ne vemo, kakšne posledice pusti na našem telesu. Ne vemo, koliko časa se obdržijo protitelesa. Ne vemo, kako lahko se je okužiti drugič. In vsekakor ne vemo, ali bo katero od cepiv delovalo na dolgi rok. Še vedno ne vem, če sem se popolnoma pozdravil."