Jeremy Clarkson po obisku Gorenjske še v Maribor

Jeremy Clarkson , zaščitni znak avtomobilističnega šova Top Gear, je svoje navdušenje nad lepotami Slovenije izrazil že z odmevno objavo, ko je Bled in našo deželo označil z besedami "Slovenija, zelo ne zanič" . 62-letnik, ki s kolegoma Richardom Hammondom in Jamesom Mayem ustvarja oddajo The Grand Tour , se je kasneje napotil na Veliko planino.

Naša ekipa je tako uspela izvedeti, da se Clarkson, Hammond in May te dni v Sloveniji mudijo ravno zaradi snemanja naslednje sezone priljubljene avtomobilistične oddaje, pred tem pa so obiskali že Slovaško in Poljsko. Snemanje se je pri nas pričelo na lokaciji v Planici, kjer so avtomobil spustili celo po velikanki pod Poncami. Prenočili so na Bledu, nato pa so pot nadaljevali proti Veliki planini.

Clarkson, ki je na družbenih omrežjih izredno aktiven, je na Instagramu objavil tudi nekaj utrinkov z lokacije, ki je Slovencem zelo znana. Mnogi so v ozadju namreč prepoznali legendarno prizorišče Zlate lisice na mariborskem Pohorju.