Jeremy Clarkson po posegu na srcu moral spremeniti način življenja

Jeremy Clarkson, eden najbolj znanih in priljubljenih britanskih voditeljev, je pred kratkim razkril, da je prestal operativni poseg na srcu, ker je imel zamašene srčne arterije, ob tem pa dodal, da so bili njegovi simtomi podobni tistim, ki se pojavijo pri srčnem zastoju. 64-letni zvezdnik oddaje Top Gear se sedaj počuti bolje, kot je zapisal v svoji zadnji kolumni, pa so mi zdravniki svetovali spremembo načina življenja, vključno z manj službenih obremenitev.

Jeremy Clarkson je v svoji kolumni v The Sunday Timesu razkril, da je nedavno prestal poseg na srcu. 64-letni televizijski voditelj je opisal, da je po vrnitvi s počitnic čutil stiskanje v prsnem košu in mravljinčenje v levi roki, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer so mu vstavili stent, ki odpre zožene ali zamašene arterije.

Jeremy Clarkson se ne namerava odpovedati delu. FOTO: Profimedia icon-expand

Slavni voditelj je v novi kolumni, ki jo tedensko piše za omenjeni časnik, razkril, da sam poseg zanj ni bil strašljiv, a je toliko bolj strašljivo to, kar je sledilo – nasveti zdravnikov, kako naj odslej živi. "Ne smem se več zabavati," je zapisal in dodal, da mu je njegov zdravnik dejal, da bo moral veliko dela, ki ga še počne, sedaj opustiti, svetoval pa mu je, naj se raje začne ukvarjati z golfom. "Če ne bi delal, bi samo sedel doma in gnil, a največja težava je dieta. Da bi zmanjšal nivo svojega alarmantno povišanega holesterola, moram iz prehrane izločiti vse, kar imam rad. To je slanina, salame, govedina, jagnjetina, svinjina, maslo, krompirček, pravo mleko, sadne ploščice in ploščice z oreščki in edini zanimiv del jajca. Po novem režimu živim že en teden in je grozovito," je spremembo načina življenja opisal voditelj.