Jeremy Clarkson po rojstvu vnukinje: Najsrečnejši človek na svetu

"Najresčnejši človek na svetu," je zapisal Jeremy Clarkson na svojem Instagramu ob fotografiji, na kateri v rokah drži svojo vnukinjo. Voditelj in novinar je z rojstvom deklice Arle Rose Andrew prvič postal dedek, nad čemer je navdušen. To je zvezdnikov prvi javni odziv na rojstvo vnukinje, saj niti nosečnosti svoje hčerke ni komentiral.

Deklica, ki se je rodila prvi dan februarja, je s svojim rojstvom razveselila Jeremyjevo hčerko Emily in njenega moža Alexa Andrewa . Novico o prihodu novorojenčice je preko svojega Instagrama pretekli vikend razkrila kara 28-letnica sama, ko je objavila ime in fotografijo deklice v svojem naročju. Obenem je razkrila, da sta že doma in da se skupaj z Alexom navajajo na družinsko življenje.

Kljub temu, da se Emily pred kratkim ni strinjala s komentarji očeta o Meghan Markle, to očitno ni pokvarilo njunega odnosa. 62-letniku očitno mnenje svoje hčerke veliko pomeni, saj se je po njenem nasprotovanju javno opravičil. Kot je razvidno iz mnogih objav na družbenih omrežjih, sta zvezdnika očitno zelo povezana, saj je Jeremy ob hčerkini poroki objavil več fotografij in posnetkov, ob katerih je zapisal, da je zelo ponosen nanjo in srečen, da je našla nekoga, ki ga ima rada in da je všeč tudi njemu.