Jeremy Clarkson postal dedek: Emily je rodila hčerko

28-letnica je z objavo na Instagramu razkrila, da je prvič postala mama in da je rodila punčko. Z nazivom dedek je tako prvič osrečila svojega očeta, priljubljenega televizijskega novinarja in voditelja Jeremyja Clarksona . Pod komentarji se je vsul plaz čestitk, med katerimi je bilo tudi nekaj znanih obrazov. Čestitke sta ji tako izrekla televizijca Holly Hagan in Kaleb Cooper .

Emily in njen oče Jeremy, ki se je lani poleti mudil v Sloveniji, sta se sicer pred kratkim javno znašla na nasprotnih bregovih, ko je 62-letnik ponovno neprimerno komentiral Meghan Markle. Novopečena mamica se namreč ni strinjala z očetovimi besedami, ko je dejal, da si želi, da bi Američanka hodila gola po ulici, ljudje pa bi vanjo metali iztrebke. "Želim zelo jasno povedati, da nasprotujem vsemu, kar je moj oče napisal o Meghan Markle, in še vedno podpiram tiste, ki so tarče spletnega sovraštva," se je takrat odzvala Emily na svojem Instagramu. Zvezdnik se je za komentar, ki ga je zapisal v kolumni The Sun, tudi opravičil. "Grozen sem, da sem povzročil toliko bolečine, in v prihodnje bom bolj previden," je zapisal.