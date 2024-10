Jeremy Clarkson prestal operativni poseg na srcu

Jeremy Clarkson je v svoji kolumni v The Sunday Timesu razkril, da je nedavno prestal poseg na srcu. 64-letni televizijski voditelj je opisal, da je po vrnitvi s počitnic čutil stiskanje v prsnem košu in mravljinčenje v levi roki, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer so mu vstavili stent, ki odpre zožene ali zamašene arterije.

"Vse te težave so se pojavile v enem dnevu, zaradi česar je bil preostanek mojih počitnic zelo sproščen, saj sem samo sedel, pil vino in jedel sir," je nadaljeval. "Ko sem se vrnil domov, se je moje stanje nenadoma poslabšalo. Ko sem se v sredo zbudil, sem se slabo počutil, bil sem poten in čutil sem stiskanje v prsnem košu," je opisal svoje počutje, a ker je simptome še naprej ignoriral, se je pozneje v levi roki pojavilo še mravljinčenje.

"Zagotovo nisem imel srčnega zastoja, a če ne bi imel takšnih simptomov, me ne bi nikoli poslali v bolnišnico," je zapisal in dodal, da se je moral med počitnicami v Indijskem oceanu za trenutek ustaviti, ko je vstajal, in se prepričati, da njegovi udi pravilno delujejo, imel pa je tudi težave pri plavanju in se ob vzpenjanju po stopnicah moral oprijeti druge osebe, saj tega napora ni zmogel sam.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so najprej izločili srčni zastoj, nato pa so opravili nekaj testiranj, med njimi EKG, krvne preiskave in slikanje z magnetno resonanco, zdravniki pa so nato ugotovili, da je ena od srčnih arterij zamašena, druga od treh pa je bila na isti poti, je dodal.

Zdravniki so opravili postopek, med katerim so mu vstavili stent in odprli zamašeni žili, naslednje jutro so ga odpustili iz bolnišnice, le dve uri pozneje pa je začel pisati kolumno, ki jo je nekaj dni pozneje objavil The Sunday Times. "Sam pri sebi razmišljam, da je bilo to zelo blizu. V zahvalo vsem tem čudovitim ljudem v bolnišnici in njihovim neverjetnim aparatom, sem še vedno tukaj in se sprašujem, kakšnega okusa je voda in ali lahko pripraviš zeleno na zanimiv način," je nekoliko sarkastično še pripisal zvezdnik.

Clarkson, ki je najbolj znan po vodenju avtomobilistične oddaje Top Gear, je pred časom razkril, da je moral po pljučnici, ki jo je staknil med počitnicami v Španiji, prenehati s kajenjem.