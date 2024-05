Jeremy Clarkson razglašen za najbolj seksi moškega v Veliki Britaniji in na Irskem

Televizijski voditelj Jeremy Clarkson je bil že drugo leto zapored razglašen za najbolj seksi moškega v Veliki Britaniji in na Irskem. 64-letnik, ki se je skozi kariero posvečal predvsem avtomobilizmu, je na lestvici najbolj seksi moških premagal igralce Idrisa Elbo , Cilliana Murphyja in Toma Hollanda .

Jessica Leoni, tiskovna predstavnica strani za zmenke, je o rezultatih povedala: "Clarkson in njegova kmetija sta nekoliko podobna Noetovi barki in tako kot žival v tej zgodbi je tudi njegova zmaga v glasovanju za najbolj seksi moškega prišla v dvoje. Vsi poznamo njegovo predrzno osebnost, a najnovejša serija Diddly Squat je pokazala, da zna pihniti na dušo – in očitno njegov kmečki videz še naprej mnogim pospeši ritim srca."

"Tako kot lani, smo tudi letos našim članom in članicam ponudili seznam 50 imen, med katerimi so nato izbirali najbolj seksi osebo, a smo vedeli, da bo prišlo do nekaterih presenečenj. Ne podcenjujemo Clarksona in menimo, da se bo prihodnje leto že tretjič zapored potegoval za ta naziv," je še dodala.