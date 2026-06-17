Jeremy Clarkson razkril diagnozo raka

66-letni Jeremy Clarkson je bolezen v oddaji opisal kot "agresivno" , vendar dodal, da je v "zelo zgodnji fazi" . V zadnjo epizodo je vključil prizor iz bolnišnice, kjer je gledalcem razkril, da se je pri zdravljenju nekaj zapletlo ter da bo "še kar nekaj časa" preživel tam.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo," je še iskreno dodal in se v slogu črnega angleškega humorja od gledalcev poslovil z besedami: "Če bo vse to (zdravljenje, op. a.) uspešno, se vidimo v šesti sezoni. Če pa ne, se ne bomo. Pazite nase, vsi!"

Novica o diagnozi raka prihaja dve leti po tem, ko je nekdanji voditelj oddaje Top Gear zaradi "nenadnega poslabšanja" zdravstvenega stanja prestal operacijo srca. Za The Sunday Times je takrat povedal, da so bili zdravniki prepričani, da je bil "le nekaj dni" oddaljen od tega, da bi resno zbolel. "Zdi se, da je bila ena od arterij popolnoma blokirana, druga pa na dobri poti, da postane."

Kasneje je za The Sun povedal, da so ga zdravniki opozorili, da bo moral veliko dela, ki ga opravlja, opustiti ter da bo moral "znižati svojo zaskrbljujoče visoko raven holesterola".