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Jeremy Clarkson razkril diagnozo raka

London, 17. 06. 2026 10.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jeremy Clarkson

Angleški voditelj in novinar Jeremy Clarkson je v svoji oddaji Clarkson's Farm razkril, da ima raka. Kasneje se je oglasil na svojem Instagramu in dejal, da bosta zadnji dve epizodi sicer lahkotne oddaje precej drugačni in težki za gledalce.

66-letni Jeremy Clarkson je bolezen v oddaji opisal kot "agresivno", vendar dodal, da je v "zelo zgodnji fazi". V zadnjo epizodo je vključil prizor iz bolnišnice, kjer je gledalcem razkril, da se je pri zdravljenju nekaj zapletlo ter da bo "še kar nekaj časa" preživel tam.

Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
FOTO: Profimedia

"Ne vem, kaj se bo zgodilo," je še iskreno dodal in se v slogu črnega angleškega humorja od gledalcev poslovil z besedami: "Če bo vse to (zdravljenje, op. a.) uspešno, se vidimo v šesti sezoni. Če pa ne, se ne bomo. Pazite nase, vsi!"

Novica o diagnozi raka prihaja dve leti po tem, ko je nekdanji voditelj oddaje Top Gear zaradi "nenadnega poslabšanja" zdravstvenega stanja prestal operacijo srca. Za The Sunday Times je takrat povedal, da so bili zdravniki prepričani, da je bil "le nekaj dni" oddaljen od tega, da bi resno zbolel. "Zdi se, da je bila ena od arterij popolnoma blokirana, druga pa na dobri poti, da postane."

Kasneje je za The Sun povedal, da so ga zdravniki opozorili, da bo moral veliko dela, ki ga opravlja, opustiti ter da bo moral "znižati svojo zaskrbljujoče visoko raven holesterola".

Razlagalnik

Top Gear je bila izjemno priljubljena britanska televizijska oddaja o motornih vozilih, predvsem avtomobilih, ki je v svoji moderni obliki, ki se je začela leta 2002, postala globalni fenomen. Oddaja je bila znana po svojem edinstvenem slogu, ki je združeval strokovne avtomobilistične teste, drzne izzive, potopisne filme in značilen humor voditeljev, med katerimi je bil Jeremy Clarkson ključna figura. Zaradi svoje kombinacije zabave in informativnosti je postala ena najbolj gledanih oddaj na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jeremy Clarkson diagnoza zdravje rak

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