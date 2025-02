Jeremy Clarkson razočaran nad Brexitom: Raje bi imel celo Trumpa

Voditelj Jeremy Clarkson je nedavno priznal, da se težko razume z volivci, ki so podprli Brexit. Združeno kraljestvo se je namreč ločil od Evropske unije leta 2020, o tem pa so odločali na referendumu leta 2016. "Ni tako slabo, če dvignejo roke in priznajo, da so naredili napako. Če pa naletim na nekoga, ki še vedno misli, da je bila vse skupaj briljantna ideja, me tako razjezi, da se mi vnamejo lasje in me začnejo srbeti zobje," je povedal.

V svoji kolumni za The Times je Jeremy opisal, kako so nedavna potovanja zaradi novih birokratskih ovir postala nočna mora. Za novo serijo se je odpravil skozi domnevno hiter predor pod Rokavskim prelivom. Kar bi moralo biti hitro 35-minutno potovanje od Folkestona do Calaisa, se je spremenilo v ure zamude na meji. Clarkson se je spomnil, da je obtičal na postajališču za tovornjake, polnem tovornjakov iz vseh možnih evropskih držav, preden je sploh prišel do predora. Razkril je, da so bile zamude posledica mejnih kontrol, saj so morali preveriti njihovo snemalno opremo na obeh koncih predora, poroča Gloucestershire Live.

"V preteklih letih sem prečkal veliko kočljivih meja in papirologija vedno zahteva čas," je dejal Clarkson in dodal: "Od Iraka do Turčije je bil potreben trenutek, to je zagotovo. In Ruanda v Tanzanijo je bila prav tako zahtevna. Toda nič še nikoli ni trajalo tako dolgo, kot smo potrebovali mi, da smo iz Anglije po brexitu prišli v Francijo."

Kritiziral je vladno prepričanje, da je"bolje, da te vodi demokratično izvoljen parlament kot nekateri bankirji v Bruslju", in poudaril: "O tem nisem prepričan. Vsekakor bi imel raje bankirje kot Starmerja in Reevesa. Raje bi imel karkoli. Četrti razred moje lokalne šole. Moje pse. Celo Trumpa." Kljub temu, da se je Brexit zgodil pred petimi leti, še vedno deli narod – tudi znane.