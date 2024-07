Jeremy Clarkson po porazu Anglije v smetnjak vrgel zastave

Pred dnevi je odjeknila novica, da se nekdanji trio Top Geara in Grand Toura , Clarkson in njegova kolega Richard Hammond in James May umikajo od svojega ikoničnega partnerstva. Trojica namreč po več kot dveh desetletjih sodelovanja zaključuje svoje skupno podjetje W. Chump and Sons. Za to so se odločili ob zaključku snemanja svoje Amazonove serije 'The Grand Tour', kar pomeni konec njihovih skupnih televizijskih prizadevanj. Dokumenti, vloženi pri Companies House, potrjujejo, da je postopek razpustitve v teku, pri čemer je podjetje razglasilo plačilno sposobnost in imenovalo prostovoljnega likvidacijskega upravitelja, je poročal Daily Mail .

James je izrazil začudenje nad trajanjem njihovega delovnega razmerja med gostovanjem na podkastu The Today Podcast: "To delamo že skoraj 22 let – veliko dlje, kot smo mislili, da bomo. Mislil sem, ko sem začel s tem v letih 2003 ali 2004 , da bo to bilo malo smeha. Mogoče bo trajalo nekaj let. In tukaj smo, sivi, suhljati in povešeni. In pravkar smo nehali s tem. To je zelo izjemno." Delil je tudi svoje zadovoljstvo z ustvarjenimi dosežki in izjavil: "Moraš biti hvaležen za priložnost in hvaležen, da se je zgodilo"

Kljub nostalgiji je May izključil kakršne koli prihodnje avtomobilske oddaje s Clarksonom in Hammondom in potrdil: "Ne bomo posneli še ene skupne serije o avtomobilih, ne. No, počakaj. Nikoli ne smeš reči ne, kajne? Vendar jaz mislim, da je malo verjetno."