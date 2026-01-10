Jeremy Clarkson zaradi težav s srcem shujšal za 19 kilogramov

Jeremy Clarkson je v zadnjih šestih mesecih shujšal za 19 kilogramov, znani britanski voditelj pa naj bi kot pomoč pri izgubi kilogramov uporabljal znano zdravilo. 65-letnik sicer ni pričakoval, da bo eden od stranskih učinkov, s katerimi se bo moral soočiti, nakup novih čevljev, saj so se mu, kot je nedavno razkril, zmanjšala tudi stopala.
Britanec je povedal, da se je sicer uspel izogniti pogostim stranskim učinkom, kot je zaprtje, vendar je doživel nekaj, kar ga je popolnoma presenetilo. "Moral sem si kupiti čisto novo obutev, ker so se mi celo stopala skrčila. Čevlji, ki sem jih nosil lani, mi ustrezajo samo še med hojo. Mislim, da sem morda prvi človek na svetu, ki so se mu skrčila stopala," je dejal.
Omenil je tudi druge spremembe in razkril, da mu je njegova partnerica, 51-letna Lisa Hogan, povedala, da je postal bolj godrnjav. Vendar Clarkson to pripisuje starosti, ne zdravilom. "Zaprtje? Ne, tega nimam. Nizek libido? Star sem 65 let – težko je vedeti, kaj ga povzroča. Sem le nekoliko bolj dolgočasen in nisem tako oster, kot bi moral biti," je priznal za The Sun in dodal: "Ko delam oddajo Kdo želi postati milijonar, se zalotim, da se kakšne stvari spomnim prepozno, ampak kdo pravi, da bi bilo drugače, če ne bi jemal tega?"
V svojem slogu se je pošalil tudi na račun mnenja svoje partnerice: "Ko pridem domov, bom vprašal Liso, če ji je všeč moj vitkejši videz. Še vedno nisem David Gandy. Sem pa bližje Gandyju kot pred enim letom! Ampak lahko naredim še več. Zdaj lahko peljem pse na daljše sprehode, kar jo osrečuje. Veliko bolj sem zdrav."
Razlog so bile zdravstvene težave
Odločitev za izgubo teže je sledila zdravstvenim težavam, ki so ga doletele junija lani in so ga skoraj stale življenja. Vse se je začelo med počitnicami na Sejšelih, ko je nerodno skočil v morje in si napolnil pljuča z vodo. Nekaj dni pozneje se je doma v Cotswoldsu zbudil s tiščanjem v prsih in mravljinčenjem v rokah.
Zdravstvena pomoč in preiskave v bolnišnici so pokazale, da je imel blokirane dve ključni arteriji, kar je verjetno posledica dolgoletnega kajenja 40 cigaret na dan, razvade, ki se ji je odpovedal leta 2017. Zdravniki so mu vsadili dva stenta in mu svetovali, naj se izogiba mastni in predelani hrani. Clarkson je ob spominu na resnost situacije citiral zdravnikove besede: "Ločili so me dnevi? Morda."
