Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jeremy Clarkson zaradi težav s srcem shujšal za 19 kilogramov

London, 10. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jeremy Clarkson

Britanski voditelj Jeremy Clarkson, ki je najbolj znan po avtomobilistični oddaji Top Gear, se je zaradi težav s srcem lotil namernega hujšanja. 65-letnik je v pol leta izgubil 19 kilogramov, pri tem pa je uporabljal tudi enega od znanih zdravil za hujšanje, ki je zadnje mesece med zvezdniki zelo popularno.

Jeremy Clarkson je v zadnjih šestih mesecih shujšal za 19 kilogramov, znani britanski voditelj pa naj bi kot pomoč pri izgubi kilogramov uporabljal znano zdravilo. 65-letnik sicer ni pričakoval, da bo eden od stranskih učinkov, s katerimi se bo moral soočiti, nakup novih čevljev, saj so se mu, kot je nedavno razkril, zmanjšala tudi stopala.

Jeremy Clarkson je v pol leta izgubil 19 kilogramov.
Jeremy Clarkson je v pol leta izgubil 19 kilogramov.
FOTO: Profimedia

Britanec je povedal, da se je sicer uspel izogniti pogostim stranskim učinkom, kot je zaprtje, vendar je doživel nekaj, kar ga je popolnoma presenetilo. "Moral sem si kupiti čisto novo obutev, ker so se mi celo stopala skrčila. Čevlji, ki sem jih nosil lani, mi ustrezajo samo še med hojo. Mislim, da sem morda prvi človek na svetu, ki so se mu skrčila stopala," je dejal.

Omenil je tudi druge spremembe in razkril, da mu je njegova partnerica, 51-letna Lisa Hogan, povedala, da je postal bolj godrnjav. Vendar Clarkson to pripisuje starosti, ne zdravilom. "Zaprtje? Ne, tega nimam. Nizek libido? Star sem 65 let – težko je vedeti, kaj ga povzroča. Sem le nekoliko bolj dolgočasen in nisem tako oster, kot bi moral biti," je priznal za The Sun in dodal: "Ko delam oddajo Kdo želi postati milijonar, se zalotim, da se kakšne stvari spomnim prepozno, ampak kdo pravi, da bi bilo drugače, če ne bi jemal tega?"

Preberi še Jeremy Clarkson prestal operativni poseg na srcu

V svojem slogu se je pošalil tudi na račun mnenja svoje partnerice: "Ko pridem domov, bom vprašal Liso, če ji je všeč moj vitkejši videz. Še vedno nisem David Gandy. Sem pa bližje Gandyju kot pred enim letom! Ampak lahko naredim še več. Zdaj lahko peljem pse na daljše sprehode, kar jo osrečuje. Veliko bolj sem zdrav."

Razlog so bile zdravstvene težave

Odločitev za izgubo teže je sledila zdravstvenim težavam, ki so ga doletele junija lani in so ga skoraj stale življenja. Vse se je začelo med počitnicami na Sejšelih, ko je nerodno skočil v morje in si napolnil pljuča z vodo. Nekaj dni pozneje se je doma v Cotswoldsu zbudil s tiščanjem v prsih in mravljinčenjem v rokah.

Preberi še Jeremy Clarkson po posegu na srcu moral spremeniti način življenja

Zdravstvena pomoč in preiskave v bolnišnici so pokazale, da je imel blokirane dve ključni arteriji, kar je verjetno posledica dolgoletnega kajenja 40 cigaret na dan, razvade, ki se ji je odpovedal leta 2017. Zdravniki so mu vsadili dva stenta in mu svetovali, naj se izogiba mastni in predelani hrani. Clarkson je ob spominu na resnost situacije citiral zdravnikove besede: "Ločili so me dnevi? Morda."

jeremy clarkson voditelj hujšanje težave s srcem kilogrami

Nick Reiner po umoru staršev prepričan, da je v zaporu zaradi zarote

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
cekin
Portal
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Rekla je, da ima prevelikega
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
dominvrt
Portal
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445