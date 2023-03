Jeremy Renner delil sporočilo nečaka: Srečo imam, da je moj stric živ

Podpora bližnjih je v času dolgotrajnega okrevanja, ki pri igralcu traja že skoraj dva meseca, nekaj, kar Jeremyju Rennerju zagotovo daje voljo in moč. Še posebej mu pomagajo spodbudne besede nečaka Auggija , ki so zvezdnika tako razveselile, da je prikupno sporočilo delil s svojimi oboževalci na Instagramu .

52-letnik je na prvi dan letošnjega leta doživel neprijetno nesrečo s plugom, v kateri si je zlomil kar 30 kosti in prestal dve operaciji. Pred drsečim plugom naj bi zvezdnik rešil svojega nečaka, ni pa znano, ali je rešil Auggija ali katerega drugega. Po začetnem okrevanju na intenzivni negi se je po dveh tednih vrnil v domačo oskrbo. Na Instagramu redno objavlja fotografije fizioterapij in oboževalce obvešča o svojem zdravstvenem stanju. Hkrati vse svoje sledilce informira o svojih igralskih projektih.

Med tistimi, ki so zvezdniku zaželeli čimprejšnje okrevanje, je veliko njegovih igralskih kolegov, igralka Evangelilne Lilly pa ga je pred kratkim obiskala kar na domu. "Res hitro okreva. Ko sem vstopila v njegovo hišo, sem dobila kurjo polt, saj me je presenetilo, da je že mobilen. Pričakovala sem, da bom sedela ob njegovi postelji, ga držala za roko, on pa se bo pritoževal in zvijal od bolečin. Da se ne bo mogel niti premakniti. Vozil se je naokoli in se smejal s prijatelji. To je čudež, naravnost čudež," je povedala.