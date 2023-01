Jeremy Renner iz bolnišnice: Hvala, mama in sestra, za vso ljubezen

Jeremy Renner deli lahkoten trenutek svojega bivanja na oddelku za intenzivno nego. Igralec je na Instagramovi zgodbi delil videoposnetek, na katerem mu družbo delata mama in sestra, zvezdnik pa je po nesreči s snežnim plugom še vedno na oddelku za intenzivno nego. Sestra je 51-letniku zmasirala glavo in ga tako spravila v smeh, njuna mama pa je pomagala pri ohranjanju dobrega razpoloženja vseh, še posebej pa poškodovanega sina.

"Res je seksi," je slišati sestrin glas, medtem ko se kamera približa Rennerjevemu obrazu, nato pa doda: "Dobesedno. Poglejte vso to kri." Igralec ob tem razkrije, da je to njegovo prvo umivanje, odkar se je ponesrečil na novoletni dan, ko je s snežnim plugom skušal umakniti kopico zapadlega snega.

"Prvo umivanje po skoraj tednu dni. Ogabno!" je povedal igralec, ki je ob videu zapisal: "Zdraviliški trenutki na intenzivni negi za dvig morale. Hvala, mama, sestra in vsi, za vso ljubezen." To je bila njegova druga objava, v kateri je sporočil novice o svojem zdravstvenem stanju, odkar so ga po nesreči s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je bil operiran.

Zvezdnik je pred tem s svojimi sledilci delil fotografijo iz bolnišnične postelje, ob kateri se je zahvalil vsem, ki so mu izkazali podporo v teh težkih trenutkih. Rennerjev tiskovni predstavnik je za revijo People dejal, da je igralec s snežnim plugom umikal novozapadli sneg z dvorišča, da so lahko družinski člani zapustili njegov dom, saj so skupaj pričakali novo leto. Pomagal je tudi pri sosedih, ki so bili zaradi snežne nevihte več kot 24 ur brez električne energije.