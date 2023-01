Jeremy Renner med okrevanjem v bolnišnici pogreša domačo hišo

Vir blizu Rennerja je pred dnevi za revijo People povedal, da zvezdnik lepo okreva, a ga čaka še dolga pot do popolne ozdravitve. Hitro in uspešno okrevanje so mu po nesreči zaželeli tudi njegovi oboževalci in zvezdniški prijatelji, med kateri so bili igralka Evangeline Lilly, Hailee Steinfeld in igralec Chris Hemsworth, kot je še povedal vir blizu igralca, pa je bil ta nad številnimi željami pozitivno presenečen.