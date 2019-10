Jeremy Renner naj bi nekdanji ženi grozil s smrtjo

Igralka Sonni Pacheco , nekdanja žena filmskega igralca Jeremyja Rennerja , je v novi vlogi za skrbništvo igralca obtožila, da ji je grozil s smrtjo, poroča TMZ. Jeremy in Sonni sta se poročila leta 2014 in ločila leto kasneje, zdaj pa med njima poteka boj za skrbništvo nad njuno šestletno hčerko Avo Berlin Renner . Po navedbah TMZ-ja si nekdanja zakonca zdaj delita skrbništvo, vendar naj bi Sonni želela polno skrbništvo.

Pacheco je v vlogi navedla kar nekaj obtožb zoper igralca, med njimi tudi grožnje, da bo ubil sebe in njo, navaja TMZ. Sonni še navaja, da si je nekoč v usta dal pištolo in grozil, da se bo ubil, potem pa je ustrelil v strop medtem, ko je njuna hčerka spala v svoji sobi. Obtožuje ga tudi zlorabe drog ter fizičnega in psihičnega nasilja.

Rennerjev predstavnik je za The Independent dejal, da je Rennerjeva prioriteta vedno bila in vedno bo hčerkino dobro počutje. "To je odločitev, ki jo bo sprejelo sodišče. Pomembno je, da razumejo, da so dramatizacije s strani Pachecove ustvarjene za dosego določenega cilja."