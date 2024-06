Jeremy Renner o nesreči s snežnim plugom: Kričal sem, da bi lahko zadihal

Jeremy Renner je delil grozljive podrobnosti svoje lanskoletne skoraj smrtne nesreče. V novem intervjuju za Men's Health je 53-letni zvezdnik spregovoril o trenutku, ko ga je 1. januarja 2023 povozil snežni plug, zaradi česar je bil 12 dni v bolnišnici. "Spominjam se vsakega valovanja, 'gosenic' snežnega pluga, spominjam se, da mi je glava počila ob to stvar in da me je kar pritiskalo – točno tako je, kot misliš, da bi se počutil, če bi se ti to zgodilo," je povedal za revijo in se spomnil grozljive nesreče. "Hvala bogu, da moja lobanja ni popolnoma popustila," je rekel in dodal: "In potem je šlo naprej. Zlomljena ličnica, zlomljena očesna votlina, potem pa se mi je zaradi stiska, ko me je povozil stroj, izbočilo oko. Z desnim sem lahko videl svoje levo zrklo. Kričal sem, da bi lahko zadihal."