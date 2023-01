Jeremy Renner objavil prvo fotografijo po hudi nesreči

V komentarjih pod objavo so se zvrstile besede podpore tudi s strani Jeremyjevih zvezdniških prijateljev. Med drugim so mu vse dobro zaželeli Chris Pratt, Chris Hemsworth, Vanessa Hudgens, Chris Evans in Taika Waititi. Lepe besede mu je namenil tudi didžej Steve Aoki, ki je zapisal: "Brat, ti si naš superjunak. To boš prebrodil z odliko. Pošiljam ti ljubezen in pozitivno energijo!"

Spomnimo, nesreča se je zgodila na igralčevem posestvu v Renu v Nevadi, kjer je 1. januarja zapadlo veliko snega, ki ga je Renner želel splužiti kot že večkrat v tem zimskem času, a mu je pri tem snežni plug nesrečno zapeljal čez nogo. Po poročanju očividcev je začel močno krvaveti, v bolnišnico pa so ga prepeljali s helikopterjem. Do prihoda reševalcev so mu pomagali sosedje, ki so skušali ustaviti krvavitev. Renner je v ponedeljek uspešno prestal operacijo, a po informacijah njegovega predstavnika za medije ostaja na intenzivnem oddelku. Deležen je izjemno dobre oskrbe, ob njem pa je ves čas tudi njegova družina, ki se prav tako vsem zahvaljuje za podporo in dobre želje.