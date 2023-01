Jeremy Renner po dveh tednih zdravljenja zapustil bolnišnico

Potem ko je Jeremy Renner na Instagramu s svojimi sledilci delil fotografijo domače hiše v okolici Rena, ob kateri je pripisal, da pogreša svoj srečni kraj, je zvezdnik po dveh tednih zapustil bolnišnico in se odpravil na okrevanje v domačo oskrbo. 52-letnik, ki je rojstni dan praznoval v bolnišnici, je potrdil, da je doma, s svojo družino.

Igralec je v komentar objave profila serije Mayor Of Kingstown, v kateri je tudi sam zaigral, zapisal: "Sem zunaj možganske megle in okrevam. Z veseljem sem si ogledal epizodo 201 doma s svojo družino." Kot kaže, so ga iz bolnišnice odpustili kmalu zatem, ko je svojim sledilcem potožil o domotožju, objavi pa je dodal fotografijo zasnežene domače hiše ter ob tem posvaril domačine okrožja Reno v zvezni državi Nevada: "Težka je vožnja čez prelaz. Bodite varni tam, Reno/Tahoe."