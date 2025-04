Jeremy Renner po hudi nesreči: Videl sem svoje levo oko z desnim očesom

Jeremy Renner se je na novo leto 2023 hudo poškodoval in za las ušel smrti. "Vem, da sem umrl. ... Ko so prispeli reševalci, so ugotovili, da je moje srce padlo na 18 utripov na minuto. Pri 18 udarcih na minuto si v bistvu klinično mrtev," je zapisal v svoji knjigi spominov.