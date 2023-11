Jeremy Renner po nesreči s snežnim plugom razkril potek okrevanja

Rennerja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Renu v Nevadi, kjer je nekaj časa preživel na oddelku za intenzivno nego. V novi objavi na Instagramu je Renner razkril različne načine zdravljenja in potek okrevanja, ki ga je bil deležen od nesreče.

Napisal je: "Od 14. januarja sem raziskoval VSAKO vrsto terapije ... vsak dan, neštete ure fizioterapije, injekcije peptidov, intravensko kapljanje in potiski, matične celice in eksosomi, rdeča svetloba / IR-terapija, hiperbarična komora 2,0 atmosfere, hladen potop in seznam se lahko nadaljuje ..."

"Moja največja terapija sta bila moj um in volja, da sem tukaj in si prizadevam, da si opomorem in postanem boljši ... Izjemen ... Čutim, da je to moja dolžnost. Ne zato, da bi zapravil svoje življenje, ker mi je prizaneseno, ampak da bi ga vrnil svoji družini, prijateljem in vsem vam, ki ste mi dali moč, da zdržim. Zahvaljujem se vam vsem," je še pripisal zvezdnik.