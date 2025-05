Jeremy Renner po težki nesreči s snežnim plugom: Oživili so me in bil sem besen

Igralec Jeremy Renner je na prvi dan leta 2023 doživel težko nesrečo s snežnim plugom, ko je čistil dvorišče, ki ga je zametel sneg. Zvezdnika so s helikopterjem hudo poškodovanega prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je bil po oživljanju v komi, njegovo okrevanje pa je bilo dolgo in težko. 54-letnik je nedavno gostoval v podkast oddaji Kelly Ripa, kjer je iskreno spregovoril o tem težkem obdobju.

Igralec Jeremy Renner je nedavno razkril, da je bil besen, ko so ga reševalci po nesreči s plugom oživljali in bili pri tem uspešni. Zvezdnik se je hudo poškodoval januarja 2023, ko ga je povozil snežni plug in bil v kritičnem stanju. V nesreči je imel 38 zlomljenih kosti in utrpel številne poškodbe, a je po 12 dneh na oddelku za intenzivno nego že začel s fizioterapijo.

Jeremy Renner je znova spregovoril o nesreči s snežnim plugom. FOTO: Profimedia icon-expand

54-letni igralec, ki je zaigral v filmih Maščevalci, Sledi v snegu, Bombna misija in Mesto, je nedavno gostoval v podkast oddaji Let's Talk Off Camera z voditeljico Kelly Ripa, kjer je spregovoril tudi o trenutku, ko se je zgodila nesreča. "Rečem lahko le, da je to veliko olajšanje. Veliko olajšanje je, ko nisi več v svojem telesu. To je največji mir, ki ga lahko občutiš," je opisal izventelesno izkušnjo.

"Ne vidiš ničesar, razen kar je v tvojih mislih. Si atomi človeka, ki si bil, kot bi bil lasten DNK ali svoja duša. Kot največji adrenalin, mir, ki pride z njim, pa je prekrasen. Čarobno je," je opisoval svoje občutke, ki jih je doživel, ko so ga reševalci skušali ohraniti pri življenju. "Nisem se želel vrniti. Tega se spomnim. Ko so me oživili, sem bil besen," je iskreno priznal.

"Videl sem oko in ugotovil, da sem nazaj. Potem sem videl svojo nogo in pomislil, da me bodo rane pozneje zelo bolele. Potem sem vedel, da moram naprej dihati. Kot človek, ki se ni želel vrniti v življenje, sem se odločil, da želim živeti kot kapetan svoje ladje in pod svojimi pogoji. S tem se lahko strinjate ali ne. Vseeno mi je. Svoje življenje bom živel, kakor bom sam želel. Ničesar nepotrebnega ni več," je Renner povedal voditeljici.