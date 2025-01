Jeremy Renner praznuje drugo obletnico 'ponovnega rojstva'

"Srečno in blagoslovljeno novo leto vsem," je dolg zapis na svojem Instagram profilu začel igralec, ki je pred dvema letoma v novo leto vstopil vse prej kot mirno. Bil je namreč udeležen v hodi nesrečo s plugom, ki mu je skoraj vzela življenje. "Ob drugi obletnici svojega ponovnega rojstva danes pošiljam svojo ljubezen, spoštovanje in hvaležnost vojski ljudi, ki so bili potrebni, da so me spet sestavili. Hvala vsaki medicinski sestri, zdravniku, prvemu posredovalcu. Dobesedno vam dolgujem svoje življenje," je zapisal v čustveni objavi fotografije iz bolnišnice.

"Moja hvaležnost gre tudi pogumnemu nečaku in angelom (mojim sosedom), ki so mi priskočili na pomoč in zdržali dolgih 45 minut kaosa na ledenem asfaltu novoletnega jutra. Zelo mi je žal za vse strašljive podobe, ki sem jih vtisnil v vaš spomin. Moj seznam hvaležnosti je zelo dolg," je nadaljeval igralec in se zahvalil vsem, ki so mu lepe želje poslali prek družbenih omrežij. "Moja družina me nikoli ni zapustila, z nekaj božanskega posredovanja, malo sreče in kupom čudežev zopet stojim močno. Sem prekleto blagoslovljen, da lahko naredim svoj naslednji korak, naslednji vzdih."

Spomnimo, Renner je bil 1. januarja 2023 hospitaliziran zaradi poškodb prsnega koša in več ortopedskih poškodb, potem ko ga je njegov snežni plug povozil. Njegove poškodbe so vključevale osem zlomljenih reber na 14 mestih, zlomljeno desno koleno in gleženj, zlomljeno golenico leve noge, zlomljen levi gleženj, zlomljeno desno ključnico, zlomljeno desno ramo in druge manjše poškodbe.

Po večmesečnem okrevanju se je igralec lahko vrnil k svoji igralski karieri.