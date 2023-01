Jeremy Renner razkril, da si je v nesreči zlomil več kot 30 kosti

"Jutranje vadbe. Letošnje novoletne zaobljube so se še posebej spremenile. Nastala tragedija je vplivala na celotno mojo družino, ki se je hitro združila v ljubezni in reševanju nastale situacije," je na družbenem omrežju Instagram zapisal 52-letnik in dodal: "Nekaj več kot 30 zlomljenih kosti se bo zacelilo in postalo močnejših, tako kot se poglabljata ljubezen in vez z družino in prijatelji."

Igralec je zapisu dodal fotografijo, na kateri v bolnišnični postelji dela vaje iz fizioterapije, pomaga pa mu zdravnik. V objavi se je zahvalil vsem oboževalcem in prijateljem za poslana sporočila, v katerih so mu izrazili podporo med okrevanjem: "Veliko ljubezni in spoštovanja vsem vam."