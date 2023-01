Jeremy Renner rojstni dan praznoval na enoti za intenzivno nego

Igralec Jeremy Renner še vedno okreva po hudi nesreči s snežnim plugom. Igralec, ki je v preteklih dneh uspešno prestal operacijo, kljub dejstvu, da ostaja na enoti za intenzivno nego, ni pozabil obeležiti svojega 52. rojstnega dne. Na Instagram je objavil fotografijo z zdravniškim osebjem in se mu zahvalil za pomoč in oskrbo.

Jeremy Renner si bo praznovanje 52. rojstnega dne najverjetneje zapomnil za vedno. Igralec ga je namreč praznoval na bolnišnični postelji na enoti za intenzivno nego, kjer okreva po hudi nesreči s snežnim plugom. Jeremy je osebni praznik v Instagram zgodbi obeležil s fotografijo z zdravniškim osebjem in se mu zahvalil za družbo na poti do okrevanja. "Hvala priznani ekipi medicinske enote za intenzivno nego, da ste začeli to pot."

icon-expand Jeremy Renner FOTO: Instagram story

Na svojem profilu je igralec prav tako delil videoposnetek organizacije The Base Chicago, s katero je večkrat dobrodelno sodeloval. V posnetku so mu otroci zaželeli vse najboljše ter mu poslali veliko ljubezni in pozitivnih misli za hitrejše okrevanje. "Tako zelo vas imam rad," je v odgovoru napisal igralec in se jim za poklon zahvalil.